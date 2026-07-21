Nel fine settimana, le trombe d’aria hanno causato feriti tra i presenti e hanno sradicato decine di alberi. Diverse barche sono state scaraventate a riva, mentre i turisti sono stati messi in salvo. Il maltempo ha trasformato in poche ore una notte estiva in una scena di emergenza, lasciando danni diffusi nella zona colpita.

Il maltempo che ha colpito nel fine settimana ha lasciato dietro di sé una lunga scia di danni, trasformando in poche ore una notte d’estate in un’emergenza. Raffiche di vento violentissime, trombe d’aria e temporali hanno interessato un’ampia area del nord del bacino adriatico, mettendo in difficoltà residenti, turisti e diportisti e costringendo i soccorritori a numerosi interventi. Le perturbazioni hanno investito anche la provincia di Trieste e l’Istria, con condizioni meteo estreme che hanno causato problemi sia sulla terraferma sia in mare. Le autorità sono state impegnate per tutta la notte nel monitoraggio della situazione, mentre le richieste di aiuto continuavano ad arrivare da diverse località colpite dal fronte temporalesco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Spaventose trombe d’aria: feriti e turisti tratti in salvo, decine di alberi sradicati e barche scaraventate a riva

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