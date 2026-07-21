Una tromba d’aria si è abbattuta sull’arcipelago di Lussino, causando danni significativi a campeggi, barche e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La tempesta ha coinvolto anche le coste italiane della provincia di Trieste, con venti intensi e trombe d’aria. Durante l’evento, una donna è stata colpita da un fulmine. La zona ha subito danni estesi, con strutture danneggiate e veicoli distrutti.

Negli scorsi giorni si è verificata una violenta tempesta nella zona del nord Adriatico che ha provocato gravi danni e anche due feriti. Anche le coste italiane della provincia di Trieste sono state colpite da forti venti e trombe d’aria, ma è nell’arcipelago di Lussino, in Croazia, che si sono registrate le conseguenze più disastrose. Sull’isola di Krk, poco distante da Lussino, una donna è stata colpita da un fulmine durante un intenso temporale. È successo la mattina di lunedì 20 luglio, intorno alle 7.10, sulla spiaggia di Baška mentre la donna portava un ombrello. Il primo a soccorrerla è stato un bagnino, dopodiché è stata trasportata in elicottero al Centro Ospedaliero Clinico di Fiume e al momento si trova in terapia intensiva, come conferma la struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Croazia, trombe d’aria e devastazione: gravi danni a campeggi, barche e auto. Una donna è stata colpita da un fulmine

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