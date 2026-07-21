Ondata di maltempo sulla Croazia danni a campeggi e barche scaraventate a riva donna colpita da un fulmine

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata colpita da un fulmine sull’isola di Krk e trasportata in ospedale. La Croazia ha subito danni a campeggi e barche scaraventate a riva a causa di venti forti e trombe d’aria, mentre lungo le coste italiane della provincia di Trieste si sono verificati maltempo e mare agitato. La tempesta ha provocato danni materiali e disagi nelle zone interessate, con alberi abbattuti e strutture danneggiate.

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Bufera si abbatte sulla Croazia con venti forti in mare e trombe d'aria e maltempo anche lungo le coste italiane della provincia di Trieste. Una donna colpita da un fulmine nell'isola di Krk: è in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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