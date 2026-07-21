Spagna frecciata a CR7 | Lo chiamavano Cristiano ma lui sì che ha un Mondiale

Da video.gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha festeggiato la vittoria mondiale con una parata a Madrid, ricevendo il Re e il premier. La celebrazione è proseguita con un giro della città sui pullman scoperti e una grande festa sul palco. Durante l’evento, è stata rivolta una frecciataccia a Cristiano Ronaldo, sottolineando che lui aveva un Mondiale, mentre il team spagnolo ha celebrato il suo successo.

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La Spagna ha celebrato la vittoria del Mondiale con una giornata di festa a Madrid. Dopo essere stata ricevuta dal Re Felipe VI e dal premier Pedro Sanchez e aver girato la città sui pullman scoperti, c’è stata anche la grande festa sul palco. I giocatori sono stati celebrati uno ad uno con una presentazione ad hoc, quando è toccato a Yéremy Pino gli speaker non hanno mancato di lanciare una frecciatina a CR7: “Lo chiamavano Cristiano ma lui sì che ha un Mondiale". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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