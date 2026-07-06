Portogallo contro Spagna | la sfida tra Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal 22 anni di distanza in 90 minuti Cr7 avvisa | Ultimo Mondiale

Durante una partita tra Portogallo e Spagna, Lamine Yamal, 22 anni più giovane, ha affrontato Cristiano Ronaldo. Ronaldo ha annunciato che questa sarà la sua ultima Coppa del Mondo. Mentre Yamal nasceva in Catalogna, Ronaldo iniziava una stagione con il Manchester United, stagione in cui avrebbe vinto la Champions League e ottenuto il primo dei cinque premi individuali. La partita ha visto confrontarsi due calciatori di generazioni diverse, con differenze di età di oltre due decenni.

Mentre Lamine Yamal nasceva in un ospedale di Esplugues de Llobregat, in Catalogna, Cristiano Ronaldo si apprestava a cominciare una nuova stagione con il Manchester United, quella che gli avrebbe permesso di sollevare la Champions League ed esultare per il primo di cinque palloni d’oro della propria carriera. Una forbice generazionale enorme: ventidue anni e 158 giorni. È la distanza tra la data di nascita di Cristiano Ronaldo e quella di Lamine Yamal. C’è più di una generazione di distanza, nel frattempo il calcio si è evoluto ma proprio tutto il mondo è cambiato dal 5 febbraio 1985 al 13 luglio 2007. Quando in Italia saranno le 21 di sera... 🔗 Leggi su Open.online

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Portugal Vs Spain | Hopefully It Is Not My Last Game At The World Cup: Cristiano Ronaldo | FIFA WC

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