spagna campione del mondo la festa con i tifosi a madrid

Due milioni di persone hanno partecipato ai festeggiamenti a Madrid per la vittoria della nazionale spagnola nel campionato del mondo di calcio. La celebrazione si è svolta nelle strade della città, con i tifosi che hanno sfilato e cantato per le strade. La polizia ha monitorato l’evento, senza segnalare incidenti. La festa si è protratta per diverse ore, con bandiere e cori che hanno riempito le vie principali.

Sono due milioni – secondo El Pais – i sostenitori della nazionale spagnola che a Madrid hanno festeggiato la Roja campione del mondo. Le Furie Rosse, dopo avere percorso diverse strade del centro della capitale su un bus scoperto, hanno celebrato il titolo con i propri tifosi a Plaza Cibeles, tradizionale luogo di ritrovo per i festeggiamenti della Nazionale iberica. Nel pomeriggio i campioni avevano fatto visita alla Zarzuela, dove erano stati ricevuti dal re Felipe VI, e poi si erano recati alla Moncloa per l’incontro con il premier Pedro Sanchez. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Spagna campione del mondo: festa in strada a Madrid

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