Oggi a Madrid i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio del 2026. Le celebrazioni iniziano alle 18 e il Comune ha predisposto un piano di sicurezza e mobilità specifico per l’evento. Non sono stati comunicati dettagli sui percorsi o le misure adottate. La città si prepara a ospitare i tifosi e le autorità per il corteo e le festeggiamenti ufficiali.

Il Comune di Madrid ha elaborato uno speciale piano di sicurezza e mobilità per le celebrazioni della vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio del 2026. I festeggiamenti si terranno oggi dalle 18 alle 23 a Piazza Cibeles e dintorni e si prevede che oltre 60.000 persone si uniranno ai festeggiamenti con la nazionale spagnola. Lo riporta El Pais. Il Comune di Madrid ha comunicato che i lavori di allestimento del palco a Cibeles sono già iniziati e che il suo smantellamento si protrarrà fino alle prime ore di domani. Di conseguenza, dalla mezzanotte di ieri, le aree circostanti a Piazza Cibeles vengono progressivamente chiuse al traffico, con conseguenti disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna campione del mondo, oggi a Madrid i festeggiamenti con la squadra dalle 18

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