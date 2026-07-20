La Spagna dei record sul tetto del mondo | che festa a Madrid e in tutta Europa!

La Spagna ha vinto la finale del Mondiale di calcio, battendo l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari. La rete decisiva è stata segnata da Ferran Torres. La partita si è svolta a Madrid e ha visto la squadra spagnola conquistare il secondo titolo iridato della sua storia. La vittoria ha suscitato festeggiamenti in tutta Europa. La finale è stata caratterizzata da un confronto equilibrato e intenso tra le due squadre.

La Spagna è campione del mondo. La Roja ha conquistato il secondo titolo iridato della sua storia superando l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari al termine di una finale intensa, equilibrata e decisa dalla rete di Ferran Torres. Un successo che consegna la squadra di Luis de la Fuente alla storia del calcio mondiale. Con questo trionfo, la nazionale spagnola completa una straordinaria doppietta dopo il successo agli Europei del 2024. È la quarta volta nella storia che una nazionale riesce a vincere consecutivamente Europeo e Mondiale nell'arco di due anni, dopo la Germania Ovest (1972-1974), la Francia (1998-2000) e la stessa Spagna, che aveva già firmato l'impresa tra il 2008 e il 2010. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Spagna in festa a New York: la vigilia della finale è un sogno

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