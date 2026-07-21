Spagna-Argentina il retroscena sul gol di Ferran Torres che fa infuriare gli argentini | l’ingenuità di Simeone

Due giorni dopo la vittoria della Spagna nel Mondiale 2026, si sono approfonditi i dettagli sulla rete decisiva di Ferran Torres contro l’Argentina in finale. Si evidenzia un errore di Giuliano Simeone, che ha commesso un’ingenuità nell’azione che ha portato al gol spagnolo. La squadra argentina si è mostrata molto delusa, considerando l’episodio come un momento chiave che ha influenzato l’esito della partita.

Spagna-Argentina, il retroscena sul gol decisivo del Mondiale, argentini furiosi con Giuliano Simeone: il grave errore dell’esterno. A due giorni dal trionfo della Spagna, che domenica ha conquistato il Mondiale 2026 battendo l’ Argentina in finale, emergono nuovi dettagli sull’azione che ha deciso la partita. Il gol di Ferran Torres, arrivato nel primo tempo supplementare, continua a far discutere soprattutto per un particolare legato al comportamento di Giuliano Simeone. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Analizzando l’azione della rete, infatti, si nota come il giocatore dell’ Atletico Madrid perda per un attimo il riferimento difensivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Spagna-Argentina: Trionfo o Anticalcio

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