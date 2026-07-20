Spagna-Argentina gli highlights della finale mondiale vinta dalla Roja 1-0 con gol di Ferran Torres - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ecco gli highlights della finale di Coppa del Mondo vinta dalla Spagna Ecco gli highlights della finale mondiale tra Spagna e Argentina giocata al "New York New Jersey Stadium". Una finale che ha visto un dominio assoluto della Roja, legittimato con il vantaggio all'inizio del secondo tempo s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Spain vs Argentina Highlights! 2 Disallowed Goals & Ferran Torres Winner | World Cup Final

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