Ecco gli highlights della finale di Coppa del Mondo vinta dalla Spagna Ecco gli highlights della finale mondiale tra Spagna e Argentina giocata al "New York New Jersey Stadium". Una finale che ha visto un dominio assoluto della Roja, legittimato con il vantaggio all'inizio del secondo tempo s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna-Argentina, gli highlights della finale mondiale vinta dalla Roja 1-0 con gol di Ferran Torres - VIDEO

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Spain vs Argentina Highlights! 2 Disallowed Goals & Ferran Torres Winner | World Cup Final

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Essendo obiettivi, vincerà la Spagna o la Francia nella prossima partita? reddit