L'Argentina ha subito una sconfitta ai supplementari contro la Spagna, che ha vinto il torneo mondiale. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Ferran Torres durante i tempi supplementari. È il primo mondiale con 48 squadre, disputato in tre nazioni. La finale ha visto le due nazionali più forti affrontarsi per conquistare il titolo.

Il primo mondiale a 48 squadre, il primo a tenersi in tre nazioni arriva alla partita più attesa, quella nella quale le due migliori nazionali si giocheranno la Coppa del Mondo. Folla e spettacolo delle grandi occasioni per i 90 minuti che entreranno comunque nella storia del calcio. Di fronte al MetLife Stadium ci sarà l’Argentina campione del mondo a caccia del secondo mondiale consecutivo, impresa riuscita finora solo all’Italia di Pozzo e al Brasile di Pelè. L’Albiceleste, però, dovrà vedersela con la Spagna che ha demolito la favoritissima Francia in semifinale e sembra la squadra più completa. Seguite con noi la diretta testuale della finale del mondiale 2026, Spagna-Argentina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Argentina crolla, Spagna campione del mondo. Decide il gol di Ferran Torres ai supplementari

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Spain And Argentina Collide In World Cup Final After Historic Semifinal Wins

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