L' Argentina crolla Spagna campione del mondo Decide il gol di Ferran Torres ai supplementari
L'Argentina ha subito una sconfitta ai supplementari contro la Spagna, che ha vinto il torneo mondiale. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Ferran Torres durante i tempi supplementari. È il primo mondiale con 48 squadre, disputato in tre nazioni. La finale ha visto le due nazionali più forti affrontarsi per conquistare il titolo.
Il primo mondiale a 48 squadre, il primo a tenersi in tre nazioni arriva alla partita più attesa, quella nella quale le due migliori nazionali si giocheranno la Coppa del Mondo. Folla e spettacolo delle grandi occasioni per i 90 minuti che entreranno comunque nella storia del calcio. Di fronte al MetLife Stadium ci sarà l’Argentina campione del mondo a caccia del secondo mondiale consecutivo, impresa riuscita finora solo all’Italia di Pozzo e al Brasile di Pelè. L’Albiceleste, però, dovrà vedersela con la Spagna che ha demolito la favoritissima Francia in semifinale e sembra la squadra più completa. Seguite con noi la diretta testuale della finale del mondiale 2026, Spagna-Argentina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Spain And Argentina Collide In World Cup Final After Historic Semifinal Wins
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