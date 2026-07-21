In un locale vicino a Peschici, si possono gustare spaghetti all'aglio nero con gamberi crudi, fritto di pettinesse e tubetti in brodo di scorfano. È consigliabile arrivare prima del tramonto per assaporare l’esperienza del mare del Gargano dal trabucco.

Situato a poca distanza dall'abitato di Peschici, questo locale dovrebbe essere raggiunto entro la magica ora del tramonto. In modo da provare l'intensa emozione del mare del Gargano vissuto su un trabucco. Si tratta di un'antica struttura in legno che in passato serviva per pescare e, oggi, ospita la piacevolissima attività dei fratelli Ottaviano. Si può sorseggiare un cocktail o un calice di bollicine, magari da abbinare ad una romantica cena sotto le stelle, a base di ostriche e di aragosta; di tartare e di grigliate di pesce.?Al trabucco da Mimì. Località Punta San Nicola, Peschici (FG). Tel. 0884.962556. Questa storica attività di ristorazione è gestita dalla famiglia Bini da circa la metà del secolo scorso. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Spaghetti all'aglio nero con gamberi crudi, fritto di pettinesse, tubetti in brodo di scorfano: dal Gargano al Salento, ecco cosa mangiare in riva al mare

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Spaghetti con i gamberi rossi

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