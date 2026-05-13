Ida Di Filippo, nota per il suo ruolo in programmi televisivi come Turisti per case trasmesso su Real Time, ha annunciato il suo matrimonio durante un'intervista. La futura sposa ha raccontato di aver scelto di sposarsi al mare con circa duecento invitati e una grande quantità di dolci. Ha inoltre parlato della sua relazione di tredici anni con Pietro, definendolo la sua spalla. La Di Filippo ha concluso dicendo che, nonostante il successo, il suo desiderio più grande è di mangiare spaghetti alle vongole con il suo compagno.

In realtà, però, lei ha dimostrato spesso coraggio nella vita, ha cambiato spesso lavoro, è volata all’estero, ha rivoluzionato più volte la sua vita. Non sembra molto paurosa. «È la stessa cosa che mi ha detto mia sorella: non si è stupita del mio coraggio. Ed è vero che ho sempre fatto cose di pancia nella vita». Anche nella sua vacanza ideale c’è tutta questa adrenalina? «A me piace soprattutto conoscere le persone. Specialmente al momento della colazione, quando arrivano anche gli altri ospiti, cominci a chiacchierare: “Ma tu da dove vieni? E che fai?”. Io non sono una che al mattino sta in silenzio. Ma anche al lavoro, preferisco sempre il contatto».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ida Di Filippo: «Mi sposo al mare, con duecento invitati e una montagna di dolci. Pietro? È la mia spalla da tredici anni. Il successo non me l’aspettavo, ma il mio sogno resta mangiare spaghetti alle vongole con l’uomo che amo»

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