Lo chef Luca Mozzanica ha presentato il risotto con gamberi rossi crudi, mantecato con crema di basilico, come piatto di punta nel menu Radici del ristorante Amandus, situato in un resort di Villa Lario. Per la stagione 2026, il piatto include anche tartare di datterini. La preparazione prevede l’utilizzo di gamberi freschi e basilico, senza ulteriori dettagli sulle tecniche di cottura o ingredienti aggiuntivi.

Il piatto signature nel menu Radici del ristorante Amandus di Villa Lario Resort per la stagione 2026, è il Risotto al basilico con crudo di gamberi rossi (e tartare di datterini). Lo chef Luca Mozzanica, che lavora presso il boutique hotel 5 stelle da 10 anni, ha creato questa portata non lavorando solo sugli ingredienti di qualità ma cambiando proprio le fasi di cottura di un riso carnaroli selezionato. Tostatura a secco, mantecatura col basilico, niente brodo, frittura o grasso finale: ne esce un piatto inedito, leggero, molto fresco e saporito. Nel video Mozzanica rivela i passaggi 'segreti' di questa sua ricetta che rivoluziona il risotto tipico, pur mantenendone intatti fragranza e sapori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il risotto fresco con gamberi rossi crudi dello chef Luca Mozzanica: "Il segreto? Mantecatura con crema di basilico"

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Il risotto al limone e gamberi di Carlo Cracco e Mattia Pecis | Cracco Portofino

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