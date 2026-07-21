spacciava droga ai minorenni ventiduenne arrestato

Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel quadro di un’operazione contro il traffico di droga rivolta a minorenni. Durante le indagini sono stati sequestrati 165 chili di sostanze stupefacenti. L’arresto fa parte di un’azione che ha portato in manette complessivamente 16 persone, coinvolte in attività di spaccio nel territorio fiorentino.

Empoli, 21 luglio 2026 – Maxi operazione contro la criminalità giovanile nel fiorentino con 16 arresti e 165 chili di droga sequestrati. Tra coloro finiti in manette c’è anche un 22enne, italiano, di Empoli. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile perché ritenuto responsabile del reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della cessione a soggetti minorenni. Il 22enne era da tempo ’osservato’ dalla polizia. Attraverso un’attività mirata e specifici servizi, gli agenti sono riusciti a documentare un frequente via vai di ragazzi di età adolescenziale nei pressi dell’abitazione del giovane italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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