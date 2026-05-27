A Prato, sono state sequestrate oltre 95 chili di droga in cinque operazioni tra il 10 aprile e il 22 maggio. In un episodio, un parrucchiere italiano è stato arrestato mentre spacciava droga nel suo negozio.

PRATO – Oltre 95 chili di droga sequestrati a Prato in cinque distinte operazioni tra il 10 aprile scorso e venerdì 22 maggio. Lo rende noto la Procura informando anche che, a conclusione di una di queste operazioni, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato, su richiesta dell’ufficio inquirente, ha disposto la custodia cautelare in carcere per un cittadino italiano di 43 anni, di professione parrucchiere, accusato di detenere illegalmente oltre 11 chilogrammi di hashish tra la propria abitazione e il negozio. Il sequestro più rilevante, invece, risale al 10 aprile scorso, quando le forze dell’ordine hanno rinvenuto quasi 84 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti, con un peso netto accertato di oltre 75 chilogrammi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: spacciava droga nel negozio, arrestato parrucchiere italiano

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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