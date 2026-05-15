Cassino arrestato noto commerciante | spacciava droga in periferia

A Cassino, un commerciante è stato arrestato con l'accusa di aver smerciato droga nella zona periferica della città. Le forze dell'ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e trovato prove di attività illecite all’interno del suo negozio. Sono in corso indagini per identificare eventuali complici coinvolti e per capire come il commerciante riuscisse a nascondere l’attività illegale ai clienti, mantenendo il negozio come copertura. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al traffico di droga nella zona.

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? Domande chiave Chi sono i complici coinvolti insieme al titolare del negozio?. Come faceva il commerciante a nascondere l'attività illegale ai clienti?. Dove avvenivano esattamente gli scambi di droga nelle zone periferiche?. Quali altri membri della comunità potrebbero essere legati a questa rete?.? In Breve Due indagati in carcere e un terzo arrestato ai domiciliari.. Spaccio concentrato nelle zone residenziali periferiche vicino all'abitazione dell'uomo.. Indagini della Compagnia dei Carabinieri coordinate dalla Procura di Cassino.. Ricerca di possibili nuovi coinvolti nel tessuto urbano di Cassino.. Tre giovani arrestati a Cassino dalla Compagnia dei Carabinieri dopo un’indagine che ha smantellato una piazza di spaccio locale, coinvolgendo anche il titolare di un noto esercizio commerciale del centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassino, arrestato noto commerciante: spacciava droga in periferia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Droga a Cassino, indagine dei Carabinieri: arrestato noto commerciante Spacciava droga dai domiciliari: arrestato a San Pietro al TanagroE' finito nei guai un 43enne a San Pietro al Tanagro: i carabinieri di Sala Consilina hanno scoperto che l'uomo spacciava droga durante la detenzione...