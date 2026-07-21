souvenir sotto sequestro intervento della finanza in un negozio del centro

I finanzieri di Lucca hanno sequestrato 2000 souvenir in un negozio del centro cittadino. L’intervento fa parte di un’operazione di controllo economico del territorio, rafforzata per la stagione estiva dal Comando Provinciale. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro, ma non sono stati effettuati ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui possibili illeciti legati agli articoli.

I finanzieri del Gruppo di Lucca, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio, disposto per la stagione estiva dal Comando Provinciale, hanno sequestrato 2000 articoli in un negozio di souvenir del capoluogo lucchese. In considerazione del vasto afflusso turistico che popola le strade del centro storico di Lucca, sono stati attenzionati gli esercizi commerciali che si dedicano principalmente alla vendita di “oggettistica di ricordo” spesso sprovvista dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti. I riscontri effettuati dalle Fiamme Gialle lucchesi hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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