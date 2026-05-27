L’autore di una rapina in un negozio nel centro di Empoli è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sollicciano a Firenze. L’episodio è avvenuto il 15 maggio e ha coinvolto una donna, rimasta sotto choc dopo essere stata colpita più volte con il calcio di una pistola. La rapina si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in carcere.

Empoli (Firenze), 27 maggio 2026 – Si è conclusa con il trasferimento nel carcere di Sollicciano, a Firenze, la fuga dell'autore di una rapina avvenuta lo scorso 15 maggio nel cuore di Empoli. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale hanno infatti sottoposto a fermo un cittadino egiziano, classe 2004, accusato di rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale gestito da una donna di nazionalità cinese. L'aggressore, si spiega dai carabinieri, aveva minacciato donna con una pistola, colpendola poi ripetutamente con il calcio dell'arma. Le indagini e l'arresto. A causa della violenza subita, la vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina negozio in centro, donna sotto choc: colpita più volte col calcio della pistola

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RAPINA IN GIOIELLERIA, INQUIRENTI AL LAVORO SU IMMAGINI E REPERTI BIOLOGICI | 15/01/2026

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