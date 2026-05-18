Santini e souvenir fuori legge | maxi sequestro in un negozio a Termini
Nella zona di Termini, sono stati sequestrati circa 6.000 crocifissi e souvenir, considerati potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Gli articoli, che provenivano da un negozio locale, sono stati sottoposti a sequestro e sigillati dalle autorità competenti. L’operazione si è concentrata su prodotti che potrebbero rappresentare un rischio, senza che siano stati forniti dettagli sulle specifiche ragioni legate alla pericolosità o sulla provenienza degli articoli.
Santini, crocifissi souvenir potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore sono stati sequestrati Ben 6mila gli articoli ai sono stati apposti i sigilli. La scoperta è avvenuta in un negozio presso l'area della Stazione Termini.Santini e souvenir sequestratiSecondo quanto appreso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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