Calciomercato Roma Celik nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina sta valutando un possibile inserimento nella trattativa tra la Roma e Zeki Celik per il rinnovo di contratto. In un calciomercato estivo caratterizzato da poche operazioni, la squadra viola si mostra molto attiva, cercando di rafforzare la propria rosa. La trattativa tra la Roma e il difensore turco resta in corso, ma non sono stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali.

La Fiorentina di Fabio Paratici sarebbe intenzionata ad inserirsi nella trattativa di rinnovo tra Zeki Celik e la Roma. In un calciomercato estivo particolarmente calmo e silenzioso sul fronte Serie A, la Fiorentina si conferma come la pedina più attiva. Dopo aver chiuso colpi importanti, i viola continuano a muoversi concretamente sul mercato, restando vigili su eventuali innesti che possano favorire la costruzione del nuovo progetto di squadra: tra questi, Zeki Celik. L’attuale e momentanea fase di stallo del suo rinnovo con la Roma, infatti, potrebbe favorire l’inserimento della Fiorentina per sottrarre il terzino destro ai giallorossi che, dal canto loro, sono invece convinti nel voler trattenere il turco nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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