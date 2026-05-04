Calciomercato Roma Soulè osservato speciale | Madrid prepara l’offerta

Stasera allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Fiorentina, una partita che potrebbe determinare il futuro della squadra nella corsa alla Champions League. Nel frattempo, nel calciomercato, il club ha messo sotto osservazione un giovane attaccante, con Madrid che sta valutando un’offerta per lui. L’attenzione generale è rivolta sia sul campo che sulle trattative di mercato, con le voci che si susseguono sui possibili sviluppi.

La Roma scende in campo stasera, 4 maggio, allo Stadio Olimpico per affrontare la Fiorentina in quello che si preannuncia come l’ultimo, decisivo appello per la rincorsa alla prossima Champions League. I giallorossi sono chiamati a capitalizzare il mezzo passo falso della Juventus contro il Verona per alimentare le speranze di agguantare il quarto posto; un risultato diverso dalla vittoria, infatti, obbligherebbe Wesley e compagni a ridimensionare drasticamente le ambizioni di questa stagione. Il protagonista più atteso della serata è senza dubbio Matias Soulé, che ritrova una maglia da titolare con l’obiettivo di spezzare un digiuno realizzativo che dura ormai dallo scorso 10 gennaio, quando timbrò il cartellino contro il Sassuolo prima che una fastidiosa pubalgia ne frenasse l’ascesa.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Soulè osservato speciale: Madrid prepara l’offerta Notizie correlate Calciomercato Juventus, accelerata in difesa: Ordónez osservato specialePer tornare a competere per vincere qualche trofeo, la Juventus dovrà trovare i profili giusti da inserire in rosa nella prossima sessione estiva di... Calciomercato, Zaniolo osservato speciale del Milan: e occhio a Karetsas e AlajbegovicCalciomercato Milan, il Diavolo potrebbe prestare molta attenzione alla prestazione di Zaniolo domani contro l'Udinese.