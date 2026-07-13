Manchester United vicino a Tielemans | cambia lo scenario per Manu Konè

Il Manchester United si avvicina al centrocampista belga, con un accordo che sembra in fase di definizione. La trattativa potrebbe influenzare le strategie di mercato della Roma, che ha bisogno di cedere un giocatore importante per fare cassa. Secondo alcune fonti, la società giallorossa è costretta a vendere per rispettare i vincoli di bilancio. La situazione di Manu Konè resta quindi incerta, in attesa di sviluppi concreti.

Il futuro di Manu Konè resta uno dei temi più caldi del mercato della Roma. Stando anche a quanto riportato dalle recenti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, i giallorossi hanno bisogno di cedere un giocatore importante della rosa per investire sul mercato in entrata, a causa dei gravi rossi in bilancio degli ultimi anni. Il centrocampista, in questo momento, è impegnato al mondiale con la nazionale francese, quindi ogni discorso legato al mercato è rinviato. Sirene dalla Premier League ma si defila lo United. Il Manchester United aveva seguito con attenzione il centrocampista francese, soprattutto dopo il mancato arrivo di Ederson che non ha superato le visite mediche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

BREAKING: Manchester United in trattative per ingaggiare Youri Tielemans dall’Aston VillaIl Manchester United sta negoziando l’acquisto di Youri Tielemans dall’Aston Villa.

Leggi anche: Ederson sempre più vicino al Manchester United: l’aggiornamento di Fabrizio Romano cambia gli scenari

Temi più discussi: Manchester United-Ederson, saltato l'affare con l'Atalanta; Éderson-Manchester United: trattativa collassata, torna all'Atalanta; Atalanta, salta il passaggio di Ederson al Manchester United. Si fa avanti il Newcastle; Cosa sta succedendo tra Ederson, l'Atalanta e il Manchester United: perché il brasiliano non è ancora ufficiale.

Youri Tielemans, Manchester United'da. (Fabrizio Romano) 41 milyon euro bonservis x.com

Manchester United, offerta allo Sporting per Gyokeres: ma il giocatore vuole solo l'ArsenalDal Portogallo arriva una notizia clamorosa: il Manchester United avrebbe sorpassato l'Arsenal nella corsa a Viktor Gyokeres. I Red Devils, secondo quanto riferisce il quotidiano A Bola, si sarebbero ... calciomercato.com

Manchester United, vicino l'accordo per il rinnovo di Ten HagIl Manchester United si muove per ripartire alla svelta, dopo le incertezze degli ultimi mesi. Anzitutto sul mercato: oggi sono circolati diversi rumors sulla ricerca di un colpo in mediana, con ... tuttomercatoweb.com