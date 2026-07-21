La polizia ha condotto un’operazione nazionale contro la criminalità giovanile, coinvolgendo anche Brescia. Durante le attività, agenti della Mobile e delle altre divisioni della questura hanno ispezionato vari centri di aggregazione nella città e nella provincia. Tredici persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione. Le operazioni hanno interessato diversi quartieri e zone di ritrovo, con controlli mirati e perquisizioni.

Ha coinvolto anche Brescia l’operazione nazionale della polizia di Stato volta al contrasto della criminalità giovanile. Città e provincia sono state setacciate dagli agenti della Mobile e da tutte le articolazioni della questura, dalla volante ai Commissariati Carmine e di Desenzano. I controlli si sono concentrati sulle aree urbane, sui luoghi di aggregazione - stazione, parchi e zone a più alto tasso di spaccio e di microcriminalità - e hanno riguardato quasi ottomila persone, di cui 769 minorenni. Tredici gli arresti e 54 le denunce (tra cui sette nei confronti di minori). Le ispezioni sono state estese a 781 veicoli e a 5 locali pubblici, e sono stati monitorati duecento profili social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sotto la lente della polizia i centri di aggregazione. Tredici finiti in manette

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