Alex Marangon le perizie della famiglia sotto la lente della Procura
La Procura ha deciso di affidare a un team di investigatori l’analisi delle due perizie presentate dai consulenti della famiglia di Alex Marangon, il giovane barman di 25 anni deceduto nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024. Il pubblico ministero Giovanni Valmassoi ha disposto questa verifica per approfondire gli elementi emersi nelle relazioni tecniche depositate recentemente. Le perizie sono state al centro di attenzione in queste settimane, ma ora la magistratura ha deciso di procedere con un esame più dettagliato.
Il pubblico ministero Giovanni Valmassoi ha deciso di far analizzare ad un team di investigatori le due perizie depositate nei giorni scorsi dai consulenti della famiglia di Alex Marangon, il barman 25enne di Marcon morto nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024. La tragedia è avvenuta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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