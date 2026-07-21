sospesi a scuola studenti mandati a pulire le strade al posto del 6 in condotta

A scuola in provincia di Arezzo, 15 studenti sospesi sono stati assegnati a lavori di pulizia delle strade come alternativa alla sospensione per un brutto voto in condotta. L'episodio si è verificato nella scuola Marcelli di Foiano, dove il provvedimento disciplinare è stato sostituito con attività di utilità sociale. La decisione ha suscitato attenzione, con gli studenti coinvolti che hanno svolto i lavori al posto della sospensione tradizionale.

Sospesi da scuola, 15 ragazzi vanno a pulire le strade al posto del 6 in condotta. È diventato un caso pilota quello della scuola Marcelli di Foiano, in provincia di Arezzo, dove un gruppo di studenti ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione fra la scuola, il Comune e la Pro Loco e anche ex insegnanti che hanno sorvegliato gli studenti mentre svolgevano percorsi di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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