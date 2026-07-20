A Foiano della Chiana, alcuni studenti sospesi sono stati assegnati a pulire le strade come parte di un progetto triennale chiamato ‘Cittadinanza attiva e solidale’, promosso dall’Istituto omnicomprensivo locale. La misura riguarda studenti con un 6 in condotta e mira a coinvolgerli in attività di servizio alla comunità. La decisione è stata presa dall’istituto come alternativa alle sanzioni tradizionali.

A Foiano della Chiana, comune in provincia di Arezzo con poco meno di diecimila abitanti, è scattata la ‘Cittadinanza attiva e solidale’, un progetto triennale promosso dall’Istituto omnicomprensivo G. Marcelli insieme alla Pro Loco. È la prima esperienza del genere in Toscana, con 15 studenti coinvolti. Si tratta di ragazzi sospesi dalle lezioni che hanno visto la loro ‘punizione’ trasformata in attività legate all’educazione ambientale. Si sono così ritrovati a pulire le strade e a prendersi cura del territorio per evitare il 6 in condotta. Studenti sospesi da scuola a Foiano della Chiana vanno a pulire le strade La dirigente scolastica:... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Studenti sospesi a scuola mandati a pulire le strade a Foiano per "sanare" il 6 in condotta

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