In un comune della Valdichiana aretina, 15 studenti tra i 15 e i 18 anni, sospesi dalla scuola per il comportamento scorretto, hanno svolto attività di pulizia delle strade e lavori di giardinaggio come misura alternativa alla sospensione. L'iniziativa è stata avviata come progetto pilota e riguarda studenti che, invece di restare in casa, partecipano a lavori di manutenzione pubblica. La misura mira a sostituire la sospensione con impegni di servizio alla comunità.

Se vi è capitato, passeggiando per Foiano, uno dei comuni della Valdichiana aretina, di trovare ragazzi tra i 15 e i 18 anni che pulivano le strade o facevano piccoli lavori di giardinaggio nelle aree verdi, non allarmatevi: non è sfruttamento del lavoro minorile. Sono, molto più semplicemente studenti, che svolgono, o hanno svolto, attività socialmente utili per rimediare alle sanzioni disciplinari, vedi sospensioni, loro inflitte nel corso dell'anno scolastico appena concluso. Il risultato della convenzione fra l'istituto scolastico Marcelli, il più importante del paese e uno dei principali della Valdichiana, il Comune e la Pro Loco. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Sospesi da scuola, 15 ragazzi vanno a pulire le strade al posto del 6 in condotta: il caso pilota ad Arezzo

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FIGLIODIEGO HA TAGLIATO I CAPELLI LLE BULLE DELLA 3 A , PERCHE' HANNO PRESO IN GIRO E SPINTO CHIARA

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