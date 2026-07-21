Sospese le nozze Paramount – Warner Bros Discovery | Potrebbero violare le norme antitrust

Un giudice federale in California ha sospeso temporaneamente la fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance, citando possibili violazioni delle norme antitrust. La decisione arriva dopo che dodici stati americani hanno presentato una causa civile contro l’accordo. La fusione, che avrebbe unito le due aziende nel settore dell'intrattenimento, è ora soggetta a ulteriori valutazioni legali. La causa si basa su sospetti di pratiche anticoncorrenziali e concentrazione di mercato.

La fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance “potrebbe violare le norme antitrust “. Così un giudice federale della California ha bloccato temporaneamente le nozze tra i due colossi dopo che dodici Stati americani hanno presentato causa civile. Paramount nega tutte le accuse. Eppure gli Stati insistono: l’operazione porterebbe a una riduzione della concorrenza, avrebbe effetti negativi sull’occupazione e penalizzerebbe i consumatori. Pensano infatti che comporti un aumento dei costi per i servizi di streaming e una limitazione nella scelta dei contenuti. Si complicano così i piani delle due società che volevano chiudere l’ operazione da 110 miliardi di dollari, destinata a rivoluzionare cinema, televisione e streaming, entro la fine di luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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