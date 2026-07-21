Sorpresa sui lidi ravennati | fenicotteri rosa impauriti dal maltempo in giro per le vie
Fenicotteri rosa si sono spostati tra le vie di un’area urbana, lontano dalle acque lagunari dove di solito si trovano. Si muovevano con passo incerto tra le auto parcheggiate e le case, visibili a turisti e residenti. La presenza insolita è stata causata dal maltempo, che ha spinto gli uccelli a uscire dal loro habitat naturale. Alcuni hanno mostrato segni di paura o disorientamento durante il loro spostamento.
Ravenna, 21 luglio 2026 – Si muovevano disorientati sulle due lunghe zampe rosa, non nelle acque lagunari del territorio, loro habitat d’elezione, ma tra le case, le automobili e sotto lo sguardo incredulo di turisti e residenti. A causa delle forti raffiche di vento, pioggia e grandine che si sono abbattute ieri mattina nel Ravennate, diversi esemplari di fenicottero rosa sono stati avvistati mentre si aggiravano confusi per le vie di Marina Romea e Marina di Ravenna. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacabagnino-guerrino-lettino-4-euro-4fd00c92 Un fatto insolito da queste parti, ma considerato “normale in condizioni meteo avverse” dagli esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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