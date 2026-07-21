Fenicotteri rosa si sono spostati tra le vie di un’area urbana, lontano dalle acque lagunari dove di solito si trovano. Si muovevano con passo incerto tra le auto parcheggiate e le case, visibili a turisti e residenti. La presenza insolita è stata causata dal maltempo, che ha spinto gli uccelli a uscire dal loro habitat naturale. Alcuni hanno mostrato segni di paura o disorientamento durante il loro spostamento.

Ravenna, 21 luglio 2026 – Si muovevano disorientati sulle due lunghe zampe rosa, non nelle acque lagunari del territorio, loro habitat d’elezione, ma tra le case, le automobili e sotto lo sguardo incredulo di turisti e residenti. A causa delle forti raffiche di vento, pioggia e grandine che si sono abbattute ieri mattina nel Ravennate, diversi esemplari di fenicottero rosa sono stati avvistati mentre si aggiravano confusi per le vie di Marina Romea e Marina di Ravenna. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacabagnino-guerrino-lettino-4-euro-4fd00c92 Un fatto insolito da queste parti, ma considerato “normale in condizioni meteo avverse” dagli esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa sui lidi ravennati: fenicotteri rosa impauriti dal maltempo in giro per le vie

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