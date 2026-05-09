Classifica Giro d’Italia 2026 | sorpresa Silva in maglia rosa Bernal guadagna su Pellizzari e Vingegaard
Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa si è animata dopo una caduta che ha coinvolto circa trenta ciclisti a 23 chilometri dall’arrivo a Veljko Tarnovo. La classifica generale ha visto una sorpresa con l’atleta in maglia rosa, mentre il colombiano ha guadagnato posizioni rispetto a Pellizzari e Vingegaard. La corsa si è conclusa con diversi cambiamenti nella posizione dei principali favoriti.
La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando mancavano 23 chilometri al traguardo di Veljko Tarnovo. La corsa è stata neutralizzata per quattro chilometri a causa dell’impiego delle ambulanze, poi è stato ridato il via e la salita di Lyaskovets Monastery Pass (3,9 km al 6,6% di pendenza media) ha infiammato la scena. Il danese Jonas Vingegaard, indiscusso favorito per la conquista della Corsa Rosa, ha sfruttato al meglio il lavoro dell’ottimo gregario Davide Piganzoli e ha poi attaccato in prima persona, rompendo gli indugi con grandissima autorevolezza.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026, i favoriti per la maglia rosa: Pellizzari e Bernal sfidano VingegaardIl Giro d'Italia edizione 109 è ai nastri di partenza: 21 tappe dalla Bulgaria a Roma in cui le 23 squadre che parteciperanno si daranno battaglia...
Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Silva nuova maglia rosa, Bernal guadagna sugli altri big con gli abbuoniGuillermo Thomas Silva ha fatto saltare il banco sul traguardo di Veliko Tarnovo, vincendo a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 e...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Le prime classifiche del Giro d'Italia 2026; FantaGiro d’Italia 2026: nuove classifiche e FantaScore, il fantasy game si rinnova; Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier si prende tre maglie su quattro!; Giro d’Italia 2026, la classifica big: tutti con lo stesso tempo a Burgas.
Classifica Giro d’Italia 2026: sorpresa Silva in maglia rosa, Bernal guadagna su Pellizzari e VingegaardLa seconda tappa del Giro d'Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando ... oasport.it
Chi sono gli uomini di classifica già fuori dai giochi al Giro d’Italia? Brutto colpo per la UAEArrivano già alla seconda tappa i primi importanti risvolti per la classifica generale al Giro d'Italia 2026, in seguito alla terribile caduta avvenuta ... oasport.it
Al #GirodItalia 2026 si potrà nuovamente lottare per la classifica del Red Bull KM facebook
Giro d’Italia 2026, la classifica dei traguardi volanti x.com
[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit