Classifica Giro d’Italia 2026 | sorpresa Silva in maglia rosa Bernal guadagna su Pellizzari e Vingegaard

Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa si è animata dopo una caduta che ha coinvolto circa trenta ciclisti a 23 chilometri dall’arrivo a Veljko Tarnovo. La classifica generale ha visto una sorpresa con l’atleta in maglia rosa, mentre il colombiano ha guadagnato posizioni rispetto a Pellizzari e Vingegaard. La corsa si è conclusa con diversi cambiamenti nella posizione dei principali favoriti.

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