I fenicotteri rosa stanno tornando a ripopolare la laguna di Venezia

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Numerosi stormi di fenicotteri rosa si sono avvistati di recente nella laguna di Venezia, spostandosi tra le acque e le isole. La presenza di questi uccelli è aumentata rispetto agli anni precedenti, segnalando un ritorno significativo della loro popolazione nella zona. La loro presenza si lega ai interventi di ripristino ambientale avviati negli ultimi tempi.

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Grandi stormi di fenicotteri frequentano sempre più spesso la laguna di Venezia. Un segno tangibile del recupero della biodiversità, anche grazie ai progetti di ripristino ambientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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