I fenicotteri rosa stanno tornando a ripopolare la laguna di Venezia
Numerosi stormi di fenicotteri rosa si sono avvistati di recente nella laguna di Venezia, spostandosi tra le acque e le isole. La presenza di questi uccelli è aumentata rispetto agli anni precedenti, segnalando un ritorno significativo della loro popolazione nella zona. La loro presenza si lega ai interventi di ripristino ambientale avviati negli ultimi tempi.
Grandi stormi di fenicotteri frequentano sempre più spesso la laguna di Venezia. Un segno tangibile del recupero della biodiversità, anche grazie ai progetti di ripristino ambientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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