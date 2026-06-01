I fenicotteri rosa stanno tornando a ripopolare la laguna di Venezia

Notizia in breve

Numerosi stormi di fenicotteri rosa si sono avvistati di recente nella laguna di Venezia, spostandosi tra le acque e le isole. La presenza di questi uccelli è aumentata rispetto agli anni precedenti, segnalando un ritorno significativo della loro popolazione nella zona. La loro presenza si lega ai interventi di ripristino ambientale avviati negli ultimi tempi.