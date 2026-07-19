Un traghetto con 133 persone a bordo è affondato al largo delle coste della Guyana nella notte tra sabato e domenica. Sul sito dell’incidente si registrano decine di dispersi, mentre le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del naufragio o sulle condizioni meteorologiche al momento dell’incidente. Le ricerche sono in corso per trovare eventuali sopravvissuti o vittime.

Decine di persone sono disperse nel naufragio di un traghetto affondato nella notte tra sabato e domenica al largo delle coste della Guyana, in Sudamerica. La nave si chiamava MV Barima e bordo c’erano 133 persone: 116 passeggeri e 17 membri dell’equipaggio. Il ministro dei Lavori pubblici, Juan Edghill, ha detto che finora ne sono state salvate 67, tra cui 15 bambini, e che proseguono le ricerche delle altre persone. Non ha menzionato morti, e ha spiegato che il naufragio è stato causato da una grossa onda che ha rovesciato il traghetto. Le operazioni di soccorso sono iniziate dopo che una torre di controllo del traffico aereo ha ricevuto una richiesta di soccorso, attorno alle 23 di sabato sera, ora locale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un traghetto con 133 persone a bordo è affondato al largo della Guyana: ci sono decine di dispersi

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