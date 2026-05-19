Sono stati recuperati i corpi di due dei sub italiani morti alle Maldive

Sono stati ritrovati i corpi di due sub italiani che erano scomparsi alle Maldive. La scoperta è avvenuta all’interno di una grotta sommersa, dove una squadra di sommozzatori finlandesi aveva localizzato i corpi. Le operazioni di recupero sono state concluse dopo aver localizzato le vittime nelle acque profonde della zona. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno coordinando le procedure di rientro e indagini sulla dinamica dell’incidente.

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