Sono stati recuperati i corpi di due dei sub italiani morti alle Maldive

Da ilpost.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati ritrovati i corpi di due sub italiani che erano scomparsi alle Maldive. La scoperta è avvenuta all’interno di una grotta sommersa, dove una squadra di sommozzatori finlandesi aveva localizzato i corpi. Le operazioni di recupero sono state concluse dopo aver localizzato le vittime nelle acque profonde della zona. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno coordinando le procedure di rientro e indagini sulla dinamica dell’incidente.

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Il team di ricerca che sta cercando di recuperare i corpi dei quattro sub morti in una grotta alle Maldive è riuscito a estrarne due. L’operazione è stata condotta da una squadra di tre subacquei finlandesi molto esperti, inviati dal Divers Alert Network Europe (DAN Europe), un’organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza subacquea. Lunedì avevano trovato i quattro corpi senza poterli estrarre dalla grotta. Il corpo del quinto sommozzatore che faceva parte del gruppo era stato recuperato poco dopo l’incidente, giovedì. Nei prossimi giorni dovrebbe avvenire anche il recupero degli ultimi due corpi intrappolati nella grotta. I... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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