Un corrispondente di La7 da Washington è morto improvvisamente all’età di 50 anni a causa di un malore. La notizia ha suscitato grande shock all’interno del settore giornalistico italiano, con molti colleghi che hanno espresso cordoglio. La7 ha confermato la scomparsa del giornalista, ricordandolo come una figura stimata e professionale. Nessuna informazione è stata resa nota sulle circostanze specifiche del decesso.

Il giornalismo italiano perde Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 da Washington, morto improvvisamente all’età di 50 anni a causa di un malore. La notizia è stata confermata dalla madre. Negli ultimi mesi il suo nome era finito al centro del dibattito politico per l’intervista telefonica a Donald Trump, trasmessa nel corso della trasmissione L’aria che tira, nella quale l’ex presidente degli Stati Uniti aveva rivolto critiche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alimentando un acceso confronto politico. Nato a Savona e cresciuto a Torino, Compatangelo aveva vissuto anche a Roma prima di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti, dove aveva costruito gran parte della propria carriera professionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono sconvolto”. Lutto tremendo a La7, David Parenzo disperato

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