Dagli scafisti al Mein Kampf, Ginevra Bompiani ne ha sparate così tante e in così poco tempo da poter gareggiare con una batteria missilistica. «L’emigrazione non è un fastidio che ci capita, è il nostro mondo. Il nostro mondo è un mondo misto che sarà sempre più misto per via delle politiche europee», spiega con una certa supponenza l’intellettuale nonché frangetta più famosa dei salottini rossi italiani. Ospite di David Parenzo a L’aria che tira, su La7, la scrittrice e saggista aggiunge quindi un concetto che lascia sconcertati tutti in studio, da Gennaro Sangiuliano a Francesco Giubilei fino allo stesso conduttore: «Lo scafista non è un criminale». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Parenzo sconvolto da Ginevra Bompiani: "Se lei mi dice questo..."

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All'Aria che Tira cerco di spiegare a Parenzo che gli italiani non credono a certe narrazioni...

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