L' aria che tira Parenzo sconvolto da Ginevra Bompiani | Se lei mi dice questo

Da liberoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dagli scafisti al Mein Kampf, Ginevra Bompiani ne ha sparate così tante e in così poco tempo da poter gareggiare con una batteria missilistica. «L’emigrazione non è un fastidio che ci capita, è il nostro mondo. Il nostro mondo è un mondo misto che sarà sempre più misto per via delle politiche europee», spiega con una certa supponenza l’intellettuale nonché frangetta più famosa dei salottini rossi italiani. Ospite di David Parenzo a L’aria che tira, su La7, la scrittrice e saggista aggiunge quindi un concetto che lascia sconcertati tutti in studio, da Gennaro Sangiuliano a Francesco Giubilei fino allo stesso conduttore: «Lo scafista non è un criminale». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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