Il corrispondente da Washington di La7 è morto improvvisamente a 50 anni a causa di un malore. La notizia, inattesa, ha colpito il mondo del giornalismo. È noto per un’intervista a un ex presidente statunitense che aveva causato scalpore, e per aver partecipato a un episodio con un politico italiano. Un collega ha espresso il suo shock per la scomparsa.

Il corrispondente da Washington di La7 è stato stroncato da un malore improvviso. La notizia arriva del tutto inattesa e scuote il mondo del giornalismo. Daniele Compatangelo, corrispondente de La7 dagli Stati Uniti, è morto improvvisamente all’età di 50 anni a causa di un malore. Solo pochi giorni fa il suo nome era finito al centro dell’attualità politica grazie alla telefonata in diretta con Donald Trump, un’intervista che aveva fatto discutere l’Italia dopo la replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Compatangelo viveva da anni a Washington, dove seguiva quotidianamente la Casa Bianca e i principali avvenimenti della politica americana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Daniele Compatangelo morto a 50 anni: sua l’intervista a Trump che fece esplodere il caso con Meloni, Parenzo: ‘Sconvolto’

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Addio al giornalista di La7 Daniele Compatangelo, morto per “malore improvviso” a 50 anni, fece l’intervista in cui Trump attaccò MeloniIl giornalista di La7, Daniele Compatangelo, è morto a 50 anni a New York a causa di un malore improvviso.

Addio a Daniele Compatangelo, corrispondente La7 da Washington: aveva 50 anni. Sua l’intervista a Trump che accese lo scontro con MeloniUn corrispondente di La7 da Washington è morto improvvisamente a 50 anni a causa di un malore.

Temi più discussi: È morto Daniele Compatangelo, corrispondente La7 a Washington; È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 dell’intervista a Trump; Daniele Compatangelo è morto, addio al giornalista di La7 che fece la telefonata scoop a Trump; Giornalista Daniele Compatangelo trovato morto in casa a Washington, sua intervista-attacco di Trump a Meloni.

LUTTO - Trovato morto in casa Daniele Compatangelo a Washington, era corrispondente dalla Casa Bianca ift.tt/LmRXrjY x.com

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