Sono felice Natalia Paragoni torna a parlare della malattia | i progressi

Dopo mesi di trattamento, la paziente ha registrato miglioramenti significativi post-chemioterapia. La diagnosi di linfoma di Hodgkin è stata fatta durante la gravidanza della seconda figlia, e ora si mostra felice di condividere i progressi. La donna ha ripreso a sorridere, segnando una fase positiva nella sua battaglia contro la malattia.

Natalia Paragoni e la malattia, la battaglia contro il linfoma entra in una nuova fase: miglioramenti dopo la chemioterapia. Natalia Paragoni torna a sorridere dopo mesi difficili segnati dalla diagnosi di linfoma di Hodgkin arrivata durante la gravidanza della seconda figlia. Nel giorno del terzo compleanno di Ginevra, l’influencer ha condiviso sui social i progressi della terapia, spiegando che le cure per combattere la malattia stanno dando risultati positivi. Una giornata di emozioni contrastanti per Natalia Paragoni, che ha scelto il terzo compleanno della figlia Ginevra per condividere con i suoi follower una notizia positiva sul percorso medico che sta affrontando. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Natalia Paragoni, come procede la terapia? Parla lei: “Ci sono dei grandi progressi”Natalia Paragoni ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, affermando che la terapia contro il tumore sta dando buoni risultati.

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La terapia per il tumore sta funzionando bene, sono felice: così l'influencer Natalia Paragoni in un video postato sul suo profilo TikTok. La ventottenne aveva ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin mentre si trovava all'ottavo mese di gravidanza della sua s x.com

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Natalia Paragoni, la buona notizia dopo la diagnosi di linfoma: La terapia sta funzionando benissimo, la massa si è ridotta tantissimo. Non è ancora finita, ma oggi ...Dopo la diagnosi arrivata all’ottavo mese di gravidanza e l’inizio della chemioterapia, Natalia Paragoni condivide il primo responso incoraggiante: la massa si è ridotta e la cura sta funzionando. Il ... vanityfair.it

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