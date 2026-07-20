Natalia Paragoni come procede la terapia? Parla lei | Ci sono dei grandi progressi

Natalia Paragoni ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, affermando che la terapia contro il tumore sta dando buoni risultati. La donna ha spiegato di aver fatto notevoli progressi e di essere fiduciosa nel percorso di cura intrapreso. Da mesi combatte contro la malattia e ha condiviso il suo stato di avanzamento senza entrare nei dettagli medici.

Natalia Paragoni aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, la terapia contro il tumore sta funzionando. Da mesi Natalia Paragoni sta lottando contro il linfoma di Hodgkin, quando ne ha parlato per la prima volta sui social ha rivelato ai suoi follower di aver ricevuto la diagnosi mentre era incinta, una notizia che ha sconvolto tutta la sua famiglia. Natalia Paragoni parla del tumore (Screen TikTok @natyparagoni) In un momento pieno di gioia è stato come un fulmine a ciel sereno ma ha sempre cercato di non scoraggiarsi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato le cure dopo il parto e di tanto in tanto aggiorna coloro che la seguono e che le stanno manifestando moltissimo affetto e sostegno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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NATALIA PARAGONI e ANDREA ZELLETTA partecipano ad un matrimonio

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