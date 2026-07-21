Bisogna festeggiare anche se non è finita La terapia sta funzionando c’è poca massa e grandi progressi | Natalia Paragoni aggiorna sulla sua malattia nel giorno del compleanno della figlia Ginevra

Una donna ha annunciato che la terapia contro la sua malattia sta portando a grandi miglioramenti, con una riduzione della massa tumorale. In occasione del terzo compleanno della figlia, nata da una relazione con un dj, ha condiviso un messaggio di ottimismo, sottolineando che i progressi ottenuti permettono di festeggiare nonostante la malattia non sia ancora terminata. La famiglia ha organizzato una festa con amici e parenti per l’occasione.

“Bisogna festeggiare, anche se non è finita”, queste le parole pronunciate da Natalia Paragoni. Una domenica di festa per lei e la sua famiglia, Ginevra, la prima figlia nata dall’amore con il dj Andrea Zelletta, ha compiuto tre anni e i genitori hanno celebrato questa giornata con amici e parenti. L’influencer ha condiviso su TikTok gli aggiornamenti sulla sua malattia, raccontando ai numerosi follower i progressi ottenuti grazie alle cure. Paragoni arriva da mesi molto difficili, segnati dalla scoperta del linfoma di Hodgkin. Una scoperta arrivata durante l’ottavo mese della sua seconda gravidanza: “Bisogna festeggiare questa cosa, ma non è finita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Natalia Paragoni: La terapia contro il tumore sta funzionando. Sono felice

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