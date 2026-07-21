sondrio bambino di un anno investito e ucciso da un pick up guidato da un familiare

Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. Il veicolo era condotto da un familiare stretto del bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick up, guidato da un familiare stretto, in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. È accaduto oggi, poco prima delle 18.30. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo. Ma la dinamica ancora non è chiara. Immediato l'allarme e l'arrivo dell'elicottero di Areu per il trasporto d'urgenza del bimbo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma la tempestività dei soccorsi non è servita a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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