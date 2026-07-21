Secondo un sondaggio di La7 del 21 luglio 2026, la percentuale di voti degli italiani si concentra tra vari partiti politici. Fratelli d’Italia e il suo leader ottengono il consenso più alto, mentre il Partito Democratico e la sua leader registrano un calo. Anche il Movimento 5 Stelle e la Lega mostrano variazioni, con il primo in calo e il secondo stabile. Un candidato di estrema destra supera gli altri in popolarità, mentre i leader di centrosinistra e centrodestra continuano a perdere terreno.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 21 luglio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sondaggio politico La7 oggi martedì 21 luglio 2026, Vannacci vola mentre Meloni e Schlein scivolano ancora

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Sondaggio politico di lunedì 13 luglio: come andrebbe se si votasse oggi

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