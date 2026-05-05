Il sondaggio politico condotto da Swg il 5 maggio 2026 mostra una flessione per la coalizione di destra, con la leader di Fratelli d’Italia che registra un calo nei consensi. Al contrario, il Partito Democratico e la candidata alla segreteria sorridono, ottenendo un incremento nei sondaggi. I dati riflettono le preferenze degli italiani in vista delle prossime elezioni, con una distribuzione di voti tra le principali forze politiche.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 5 maggio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondaggio politico Swg martedì 5 maggio 2026, Meloni e la destra ancora giù mentre Schlein e Pd sorridono

Notizie correlate

Sondaggio politico Swg Tg La7 oggi martedì 14 aprile 2026, ancora giù Meloni con FdI e Schlein col PdPer chi voterebbero gli italiani martedì 14 aprile 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Sondaggio politico Swg Tg La7 oggi martedì 21 aprile 2026, Meloni e FdI frenano mentre Schlein e Pd scivolanoPer chi voterebbero gli italiani martedì 21 aprile 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sondaggio politico SWG per il TGLA7 del 27 aprile: in calo FdI e Lega; Sondaggio politico Swg martedì 28 aprile 2026, Meloni e Salvini in calo con FdI e Lega mentre il Pd è stabile; Sondaggio Tg La7, voto oggi: big più vicini al vertice, come cambiano le elezioni; Sondaggi politici, in calo i partiti della maggioranza. Cresce il M5S, Avs sempre sopra la Lega.

Sondaggio politico SWG per il TGLA7 del 4 maggio: in calo FdI, cresce il PDL'ultimo sondaggio SWG del 4 maggio 2026 delinea un quadro politico in leggero movimento, caratterizzato da una flessione dei principali partiti di centrodestra a favore di una crescita delle opposizi ... la7.it

Sondaggi politici, tutto il centrodestra è in calo: Fratelli d’Italia perde più degli altri partitiCala tutto il centodestra. Tra i principali partiti, Fratelli d'Italia è quello che riporta la flessione più consistente ... fanpage.it

Sondaggio politico del 4 maggio: come andrebbe se si votasse oggi - facebook.com facebook

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd cresce x.com