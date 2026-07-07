Secondo un sondaggio politico condotto da La7 il 7 luglio 2026, Fratelli d'Italia si conferma come il primo partito, con un aumento dei consensi. La Lega di Salvini registra una diminuzione di voti rispetto ai mesi precedenti. Anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle mostrano una leggera diminuzione dei supporti. Le rilevazioni indicano un calo di consensi per la coalizione di centrodestra e per alcune forze di centrosinistra.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 7 luglio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sondaggio politico La7 martedì 7 luglio 2026, Vannacci stacca Salvini: FdI in caduta, Pd e M5s arretrano

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Sondaggi politici analisi dati la7: numeri gravi per la destra, sinistra prima con PD e Conte

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