Questa settimana, i sondaggi politici mostrano un calo di Fratelli d’Italia, che scende allo 0,3% e si attesta al 26,9%. Anche il Partito Democratico registra una diminuzione, anche se l’esatta percentuale non è specificata. La differenza tra i due partiti si riduce, ma rimane significativa. I dati riflettono variazioni di consenso tra gli elettori, senza indicare cambiamenti radicali nell’orientamento di voto.

L'orientamento di voto di questa settimana registra il calo di Fratelli d'Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde lo 0,3% e scende sotto il 27% (precisamente al 26,9). Forza Italia resta stabile. La Lega inverte la rotta e torna a crescere – ma di poco – guadagnando lo 0,1% attestandosi al 5,5% (anche sulla scia del caso Roggero). Sopra però c’è sempre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che guadagna 0,4 punti percentuali e raggiunge il 6,7%, seguito da Avs stabile al 6,4. È quanto emerge dal sondaggio Swg per Tg La7 su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 15 e il 20 luglio nella settimana dell’approvazione alla Camera della nuova legge elettorale targata centrodestra. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Sondaggi politici, in calo FdI e Pd ma si riduce la distanza tra i due partiti

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