Sondaggi politici effetto amministrative | la distanza tra Fdi e Pd è ora di sei punti

Dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, l'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24 mostra un aumento della distanza tra Fdi e Pd, ora di sei punti percentuali. La differenza si è ampliata rispetto ai dati precedenti.

Secondo l'ultimo sondaggio Youtrend realizzato per Sky Tg24, realizzato dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la distanza fra i due principali partiti italiani, Fdi e Pd, si è allargata a sei punti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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