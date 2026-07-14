La tendenza non cambia: l’unica certezza nelle ultime settimane è la continua crescita nei sondaggi di Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci guadagna ancora consensi e ora è vicinissimo ad Avs, dopo aver staccato la Lega. La novità, in quest’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, è che a perdere consensi non sono soltanto le forze della coalizione di centrodestra, ma anche quelle del campo largo. Se, infatti, Fratelli d’Italia riesce a fermare l’emorragia di voti delle ultime settimane, non si può dire lo stesso per il Pd, che continua a perdere consensi. Stavolta, inoltre, arranca anche il Movimento 5 Stelle, dopo un periodo comunque molto positivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il Pd in piena crisi: continua l’ascesa di Futuro Nazionale, staccata la Lega

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Ultim'ora SONDAGGI POLITICI: CENTRO in CRISI, calo netto e ribaltone, vince la sinistra oggi

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Non si arresta l'emorragia di consensi per Fratelli d'Italia e Pd nei sondaggi mentre continua l'ascesa di Futuro Nazionale x.com

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