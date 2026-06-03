Sondaggi politici continua la crisi del Pd | dem in calo balzo di M5s e Futuro Nazionale

Da lanotiziagiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei sondaggi politici, il Partito Democratico registra un calo di consensi, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale registrano un aumento. Fratelli d’Italia si allontana ulteriormente dal Pd, che continua a perdere terreno. Il dato più recente mostra il Partito Democratico in difficoltà, con il M5s che si avvicina, anche se con una distanza ancora significativa. La crisi del Pd si riflette nelle variazioni di preferenze degli elettori.

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Continua il momento di difficoltà per il Pd, che perde consensi negli ultimi sondaggi e vede da una parte allontanarsi Fratelli d’Italia e dall’altra, seppur con una distanza che resta importante, avvicinarsi il Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati, infatti, sono il partito che guadagna più consensi insieme a Futuro Nazionale nell’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7. Tra i partiti di testa le variazioni sono minime al rialzo, con un decimo di punto guadagnato da Fratelli d’Italia e Avs. A parte i 5 Stelle, che guadagnano lo 0,3%, si registrano poi cali diffusi tra gli altri partiti: cedono lo 0,2% Pd, Forza Italia e Lega. Sondaggi elettorali, Pd in affanno mentre crescono M5s e Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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