Sondaggi politici continua la crisi del Pd | dem in calo balzo di M5s e Futuro Nazionale
Nei sondaggi politici, il Partito Democratico registra un calo di consensi, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale registrano un aumento. Fratelli d’Italia si allontana ulteriormente dal Pd, che continua a perdere terreno. Il dato più recente mostra il Partito Democratico in difficoltà, con il M5s che si avvicina, anche se con una distanza ancora significativa. La crisi del Pd si riflette nelle variazioni di preferenze degli elettori.
Continua il momento di difficoltà per il Pd, che perde consensi negli ultimi sondaggi e vede da una parte allontanarsi Fratelli d’Italia e dall’altra, seppur con una distanza che resta importante, avvicinarsi il Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati, infatti, sono il partito che guadagna più consensi insieme a Futuro Nazionale nell’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7. Tra i partiti di testa le variazioni sono minime al rialzo, con un decimo di punto guadagnato da Fratelli d’Italia e Avs. A parte i 5 Stelle, che guadagnano lo 0,3%, si registrano poi cali diffusi tra gli altri partiti: cedono lo 0,2% Pd, Forza Italia e Lega. Sondaggi elettorali, Pd in affanno mentre crescono M5s e Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
SONDAGGI POLITICI OGGI Il podio si muove chi sta salendo davvero nei sondaggi
Notizie e thread social correlati
Sondaggi politici, si arresta la rincorsa del Pd: dem in calo, salgono M5s e LegaNei recenti sondaggi politici, il Partito Democratico mostra un calo nei consensi, interrompendo la crescita avuta nelle settimane precedenti.
Sondaggi politici, balzo di Futuro Nazionale e il Pd prova a riavvicinarsi a FdISecondo l'ultimo sondaggio di Swg per TgLa7, il partito Futuro Nazionale registra un aumento nei consensi, mentre il Partito Democratico tenta di...
Temi più discussi: Futuro Nazionale di Vannacci tallona la Lega (che viene superata da Avs), cresce FdI e cala il Pd: gli ultimi sondaggi politici; I sondaggi SWG al TgLa7: Enrico Mentana svela il calo di FdI e la crescita di PD e Vannacci; Sondaggi Ipsos: FdI cresce, colla il Pd. Vannacci decisivo; Sondaggi politici, testa a testa tra campo largo e centrodestra: Vannacci ruba voti alla Lega e al M5s.
Nella nuova Supermedia dei sondaggi politici di Youtrend il campo largo supera lievemente il centrodestra. Continua la perdita di consensi del Movimento 5 Stelle e della Lega La vera sorpresa è la crescita di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci: h facebook
Sondaggio a risposta argomentata. Italia. Politica. Continua inarrestabile nei sondaggi l'ascesa di Futuro Nazionale e del suo leader Roberto Vannacci. Anche tu fai parte di coloro che daranno il proprio voto all'intrepido Generale? [RT please] x.com
Sondaggi politici, continua la crisi del Pd: dem in calo, balzo di M5s e Futuro NazionaleGli ultimi sondaggi confermano il momento di difficoltà del Pd, che perde ancora consensi. Balzo di 5 Stelle e Futuro Nazionale. lanotiziagiornale.it
Sondaggi politici, Vannacci vola al 4,5%: per vincere il centrodestra deve allearsi con Futuro NazionaleÈ ormai chiaro: per vincere le prossime elezioni il centrodestra ha bisogno di allearsi con Roberto Vannacci. Il partito dell'ex generale vola al 4,5% e la somma dei consensi di centrodestra e Futuro ... fanpage.it