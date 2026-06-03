Sondaggi politici continua la crisi del Pd | dem in calo balzo di M5s e Futuro Nazionale

Continua il momento di difficoltà per il Pd, che perde consensi negli ultimi sondaggi e vede da una parte allontanarsi Fratelli d’Italia e dall’altra, seppur con una distanza che resta importante, avvicinarsi il Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati, infatti, sono il partito che guadagna più consensi insieme a Futuro Nazionale nell’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7. Tra i partiti di testa le variazioni sono minime al rialzo, con un decimo di punto guadagnato da Fratelli d’Italia e Avs. A parte i 5 Stelle, che guadagnano lo 0,3%, si registrano poi cali diffusi tra gli altri partiti: cedono lo 0,2% Pd, Forza Italia e Lega. Sondaggi elettorali, Pd in affanno mentre crescono M5s e Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI Il podio si muove chi sta salendo davvero nei sondaggi

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