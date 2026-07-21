Solo un calciatore dell'Argentina non si è voltato di spalle e ha visto la premiazione della Spagna

Durante la premiazione, un solo calciatore argentino non si è girato di spalle e ha assistito alla cerimonia, mentre gli altri hanno evitato la visuale. L’atteggiamento dell’attaccante è diventato virale e simbolo di fair-play, dopo un finale caratterizzato da tensioni e rissa tra i sudamericani. La scena ha attirato l’attenzione sui comportamenti sportivi e sul rispetto durante le premiazioni ufficiali.

L'atteggiamento dell'attaccante è divenuto virale e simbolo di fair-play dopo un post-finale burrascoso per la rissa scatenata dai sudamericani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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