Durante la premiazione di un torneo internazionale, un calciatore argentino ha reso omaggio alla squadra spagnola con un saluto rispettoso. La Spagna, campione del mondo, ha ricevuto il passaggio di onore, ma non ha ricambiato lo stesso gesto. La reazione in Spagna è stata negativa, con critiche e insoddisfazione per la mancanza di rispetto reciproco durante l’evento.

In Spagna non l'hanno presa bene. Per niente. Dopo aver concesso il pasillo de honor agli sconfitti, la Roja campione del mondo non è stata ripagata con la stessa moneta. Anzi. Le immagini dei calciatori argentini che danno le spalle alla premiazione della Spagna, rifugiandosi sotto la curva dei propri hinchas, hanno fatto il giro del web, trovando ferma condanna sui media spagnoli. Osservando bene i filmati, però, si nota chiaramente come - tra tutti i giocatori girati di schiena - ce ne sia uno (e solo uno) che ha invece voluto assistere al trionfo della Roja. Si tratta di José Manuel López, non esattamente uno degli uomini copertina della Scaloneta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vergogna argentina durante la premiazione? Ma un calciatore ha rispettato la Spagna, ecco chi è

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